Pinheiros derrota Sport na Superliga feminina

Com grande atuação da ponteira Ju Costa, o Pinheiros/Mackenzie atropelou o Sport/Banco BMG neste sábado, em Recife, e venceu por 3 sets a 0, com parciais de 25/20, 25/22 e 25/17, em 1 hora e 23 minutos de partida, no ginásio Marcelino Lopes.

Foram 17 pontos marcados ao longo da partida por Ju Costa, que comandou a vitória do Pinheiros. A oposta Lia também teve grande atuação e terminou o confronto com 16 pontos.

Também com tranquilidade, o Usiminas/Minas passou neste sábado pelo Praia Clube/Banana Boat por 3 a 0 (25/20, 25/22 e 25/17), em uma hora e 23 minutos, no ginásio do Praia Clube. Com 18 pontos, a central dominicana Vargas foi o grande nome do jogo.