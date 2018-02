Pinheiros perde e está fora da final do Torneio da Basiléia

Apesar da vontade, o time do Pinheiros não resistiu e perdeu para o atual campeão polonês, o Winiary Kalisz, por 3 sets a 2, com parciais de 18/25, 25/22, 25/19, 23/25 e 15/12, na tarde desta sexta-feira, na semifinal do Torneio da Basiléia de vôlei feminino. Com a derrota, o time paulistano, que ainda busca se firmar no cenário nacional, disputa o terceiro lugar da competição com o RC Cannes, que perdeu a outra semifinal, também por 3 sets a 2, para o Voléro Zurich. O jogo acontece neste sábado, às 14h30 (horário de Brasília). Apesar da pouca experiência internacional, as jogadoras do Pinheiros forçaram muito, empolgando a torcida local. O problema, no entanto, foi o nervosismo em jogadas cruciais, principalmente no tie-break, com erros na defesa.