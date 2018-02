Pinheiros perde para o Vólero Zurich por 3 sets a 0 na Suíça

A equipe feminina de vôlei do Pinheiros foi derrotada nesta quinta-feira na estréia no tradicional torneio Top Volley, disputado na Basiléia, na Suíça. A equipe caiu diante do Vólero Zurich por 3 sets a 0, com parciais de 25/21, 25/18 e 25/14, em jogo válido pelo Grupo A. O próximo rival da equipe paulista será o ASPTT Mulhouse, vice-campeão da França - a partida acontece nesta sexta-feira, às 11h30. Os dois melhores de cada grupo avançam à fase semifinal da competição. No Grupo B, estão as equipes do Winiary Kalisz, da Polônia, do Postar 064 Belgrado, da Sérvia, e do RC Cannes, da França. O Brasil é representado no Top Volley desde 1999. A primeira equipe a disputar o torneio foi o Força Olímpica, de Brasília. Depois, jogaram o BCN/Osasco e o MRV/Minas. Em 2004, o Finasa/Osasco conquistou o primeiro título para o País. No ano passado, o Rexona Ades ficou com a taça. Nas outras duas partidas do torneio, o Winiary Kalisz venceu o Postar Beograd por 3 sets a 1, com parciais de 25/20, 25/16, 18/25 e 25/23. Já o Voléro Zürich teve mais facilidade para bater o AS Mulhouse por 3 sets a 0 (25/15, 25/16 e 25/17) *Atualizado às 18 horas