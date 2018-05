Pinheiros vence Brasília e se reabilita na Superliga

O Pinheiros/Sky (SP) - de Giba, Rodrigão, Gustavo e Marcelinho - se recuperou da derrota sofrida na rodada passada e venceu o Upis/Brasília (DF) por 3 sets a 0 - com parciais de 25/22, 25/17 e 25/22 -, nesta quinta-feira, pela terceira rodada da Superliga Masculina de vôlei.

Com o resultado, a equipe de São Paulo chegou à sua segunda vitória na competição. O Pinheiros estreou com um triunfo tranquilo, mas tropeçou na segunda rodada, diante do Montes Claros/Funadem (MG), fora de casa.

Também nesta quinta, o Sesi (SP), que não contou com o líbero Serginho, manteve o 100% de aproveitamento ao superar o Funvic/Uptime Cuiabá (MT) por 3 sets a 1 - com parciais de 25/20, 24/26, 25/18 e 25/22. Foi a terceira vitória do Sesi em três jogos, todos por 3 a 1.

Em Caxias do Sul, o Montes Claros/Funadem surpreendeu o anfitrião Fátima/Medquímica/UCS (RS) e venceu por 3 sets a 1 - parciais de 25/23, 13/25, 25/17 e 28/26. Em Araçatuba, o Vôlei Futuro (SP) bateu o Álvares/Vitória (ES) por 3 sets a 0 - com parciais de 25/19, 25/16 e 25/20.

No interior de São Paulo, em Araraquara, o Volta Redonda ganhou do Lupo/Náutico/Let''s por 3 sets a 2 - parciais de 25/19, 27/29, 18/25, 25/19 e 22/20.