Pinheiros vence Cuiabá e soma 3.ª vitória na Superliga

Após o tropeço pela segunda rodada, o Pinheiros/Sky vem confirmando o seu favoritismo na Superliga masculina. Nesta terça-feira, o time dos campeões olímpicos Giba, Gustavo e Rodrigão não deu chances para o Funvic/Uptime/Cuiabá. Em casa, a equipe paulistana venceu com extrema facilidade, por 3 sets a 0, parciais de 25/16, 25/16 e 25/22.

A vitória, válida pela quarta rodada, foi a terceira do Pinheiros em quatro jogos. Assim, o time mantém o bom momento, depois de ter sido surpreendido pelo Montes Claros, fora de casa. Curiosamente, o triunfo tranquilo veio logo após a equipe feminina do Pinheiros sofrer para vencer pela Superliga. No mesmo ginásio, as meninas do time só ganharam do Praia Clube no tie-break.

O time masculino do Pinheiros, que além dos campeões olímpicos também conta com o levantador Marcelinho, simplesmente não tomou conhecimento do adversário, que agora já soma quatro derrotas em cinco jogos. Claramente superior ao Cuiabá, o time paulistano só teve mais trabalho no terceiro set, quando errou muito e deixou o rival encostar no placar.

Também nesta terça, a Superliga masculina teve um jogo adiantado. Em partida válida pela oitava rodada, o Vivo/Minas somou sua segunda vitória em quatro jogos. Em Belo Horizonte, o time mineiro, atual vice-campeão, venceu o Lupo/Náutico/Let''s, de Araraquara, por 3 sets a 1 (23/25, 25/17, 25/21 e 25/12), mantendo a equipe paulista com apenas uma vitória em cinco jogos.