Pinheiros vence de virada e vai à semi no Torneio da Basiléia

O Pinheiros se recuperou da derrota na estréia e venceu, de virada, nesta sexta-feira o ASPTT Mulhose, da França, por 3 sets a 2, com parciais de 22/25, 20/25,25/21, 25/21, e 15/8, pela segunda rodada do Torneio da Basiléia (Suíça) de vôlei feminino. Com a vitória, a equipe brasileira se classificou para a semifinal do torneio, que acontece ainda nesta sexta. O adversário do Pinheiros será o Winiary Kalisz, da Polônia, líder do Grupo B. O ganhador deste jogo enfrentará o campeão do Grupo A, liderado pelo Voléro Zurich, da Suíça, que vai enfrentar o vencedor do duelo entre Postar Beograd, da Sérvia, e RC Cannes, da França.