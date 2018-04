Pinheiros vence Minas e reage na Superliga Masculina

O Pinheiros/Sky encerrou a série de duas derrotas na Superliga Masculina de Vôlei e superou o Vivo/Minas por 3 sets a 1, com parciais de 24/26, 25/21, 25/23 e 25/23), em partida realizada em Belo Horizonte. Apesar da derrota, o oposto André Nascimento, do Minas, foi o maior pontuador da partida, com 22 acertos.

"Passamos por momentos difíceis nestas últimas duas semanas. Foram duas derrotas difíceis de digerir. Mas hoje entramos com uma atitude diferente e conseguimos vencer uma das equipes favoritas ao título. Ainda temos que melhorar, mas essa vitória nos deixa um pouco mais tranquilos", disse Marcelinho, levantador do Pinheiros.

Em Itabira, o Sada/Cruzeiro venceu o Sesi-SP por 3 sets a 1, com parciias de 27/25, 18/25, 25/23 e 25/21, e chegou ao oitavo triunfo consecutivo em nove jogos disputados. O ponteiro Bob foi o maior pontuador do confronto, com 18 acertos.

Fora de casa, o Brasil Vôlei Clube superou o Volta Redonda por 3 sets a 0, com parciais de 26/24, 25/22 e 25/22. O oposto Najari, do time paulista, foi o maior pontuador do jogo, com 15 acertos.

Em casa, o Santo André venceu o Vôlei Futuro por 3 sets a 1 (25/23, 23/25, 25/20 e 25/16). Já o Ulbra/São Caetano superou o Lupo/Náutico/Let?s também por 3 a 1 (25/22, 25/20, 22/25 e 26/24). E O Montes Claros/Funadem venceu o Álvares/Vitória por 3 sets a 0 (25/20, 25/18 e 26/24).