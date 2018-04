Pinheiros vence na Superliga no retorno de Giba

Esta foi a 11.ª vitória do Pinheiros na competição, em 15 partidas disputadas. Mas apesar de contar com Giba, a equipe sofreu com a ausência de Gustavo, que teve uma virose e foi poupado.

"Estou voltando aos poucos. Há três anos eu não parava para me cuidar esse tempo todo e o corpo, através do joelho, apitou. Quero agradecer toda a equipe médica, que fez um trabalho fantástico e sacrificou finais de semana com a família para cuidar de mim", explicou Giba após a vitória.

Já o Sada/Cruzeiro manteve a ótima campanha ao derrotar o Upis/Brasília por 3 a 1, parciais de 25/22, 25/16, 23/25 e 25/16, em Brasília. Assim, chegou à 14.ª vitória e segue na liderança da competição. E mesmo atuando fora de casa, a Cimed/Malwee também manteve o bom desempenho. Venceu o Álvares/Vitória por 3 sets a 1, parciais de 25/19, 25/19, 21/25 e 25/20.

Em casa, o Montes Claros/Funadem passou sem dificuldades pelo Ulbra/São Caetano por 3 a 0 (25/23, 25/17 e 25/21). Já o Brasil Vôlei foi surpreendido, em São Bernardo, pelo Santos André e caiu por 3 a 2 (25/17, 17/25, 26/24, 20/25 e 21/19).

Ainda neste sábado, o Fátima/Medquimica/UCS venceu em Caxias do Sul o Vôlei Futuro por 3 a 0 (29/27, 27/25 e 25/18). E mesmo jogando fora de casa, o Soya/Blumenau/Furb/Barão derrotou o Volta Redonda por 3 a 2 (15/25, 25/23, 22/25, 25/20 e 15/12).