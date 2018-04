Pinheiros/SKY ganha outra pela Superliga Masculina de vôlei

A equipe do Pinheiros/SKY derrotou o Ulbra/São Caetano por 3 sets a 0, com parciais de 25/23, 25/17 e 28/26, pela 11.ª rodada da Superliga Masculina de vôlei. Foi a oitava vitória da equipe da capital, que voltou a jogar em casa após 15 dias.

Sem Giba, o show do time da casa ficou por conta de Léo, maior pontuador da partida, com 11 acertos. "Conseguimos imprimir o nosso ritmo. Jogamos forte com o objetivo de ganhar, vencemos por 3 a 0 e isso é muito importante, pois o saldo de sets vai fazer grande diferença no final do campeonato", afirma o jogador.

Outro que ficou de fora foi Gustavo. Aureliano, seu substituto, gostou do desempenho do time em quadra. "Foi uma grande satisfação substituir o capitão do time e ao mesmo tempo foi uma grande responsabilidade, pois teria que manter o mesmo nível da equipe até o final do jogo, o que não é fácil."