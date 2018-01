Playoffs do Feminino empatam em 2 a 2 Era óbvio que o Rexona procuraria a vitória a todo o custo. Mas o time do Paraná, dirigido por Bernardo Rezende, fez mais que isso. Ignorou o rival, hoje, ao vencer por 3 sets a 0 (25/22, 25/20 e 25/18), em Curitiba. Foi a primeira derrota do Vasco por 3 a 0 na Superliga de Vôlei. A série melhor-de-cinco está empatada por 2 a 2 - a quinta e decisiva partida deverá ser quarta-feira. O outro playoff também empatou por 2 a 2, com a vitória do Flamengo contra o MRV/Minas, sábado, por 3 sets a 1 (26/24, 23/25, 25/23 e 30/28), em Belo Horizonte.