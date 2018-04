Polônia derrota a França e conquista Europeu de vôlei

O título conquistado em Esmirna foi como uma redenção para os poloneses, que já haviam disputado cinco finais do Europeu e amargado a prata em todas elas. Além disso, as derrotas sempre foram para a extinta União Soviética, sendo a última delas em 1983, em Berlim. Desde lá, a Polônia não tinha mais avançado à decisão do torneio.

Com a conquista, os poloneses já estão garantidos na Copa dos Campeões, competição a ser realizada em novembro, no Japão. O Brasil, que venceu o último Campeonato Sul-Americano, também já está classificado para o torneio.