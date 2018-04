Polônia é recebida com festa após título europeu de vôlei

VARSÓVIA - A seleção polonesa masculina de vôlei, que no domingo faturou na Turquia o Campeonato Europeu, foi recebida com muita festa no país nesta segunda-feira. Os jogadores foram aclamados como heróis depois da conquista inédita, com vitória por 3 sets a 1 (29/27, 25/21, 16/25 e 26/24) na final contra a França.

Veja também:

Polônia conquista Campeonato Europeu

Os atletas desfilaram em carro aberto desde o aeroporto de Varsóvia até o centro da cidade. Eles foram recebidos pelo Ministro dos Esportes, Miroslaw Drzewiecki. Na Polônia, o voleibol é um dos esportes mais populares e conta com grande apoio do governo.

Bakiewicz e Mozdzonek, autores de pontos decisivos para a conquista polonesa, foram os mais festejados ao lado de Piotr Gruszka, eleito o melhor jogador da competição.

De acordo com o treinador da seleção polonesa, o italiano Daniel Castellani, um dos principais trunfos para o título foi a união do grupo, que permaneceu unido durante todo o campeonato.

Os campeões também se encontraram com o primeiro-ministro da Polônia, Donald Tusk.