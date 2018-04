Polônia lidera após bater Japão e Brasil cai para 3.º na Copa do Mundo

KUMAMOTO, JAPÃO - A vitória pelo placar apertado de 3 sets a 2 sobre a China acabou custando à seleção brasileira masculina de vôlei a queda de duas posições na Copa do Mundo, nesta sexta-feira, no Japão. Ao somar apenas dois pontos, o Brasil deixou a liderança e fechou o dia na terceira colocação da competição que garante três vagas nos Jogos Olímpicos de Londres, em 2012.

Com a vitória sobre a China, a equipe comandada por Bernardinho ficou com 12 pontos, mesma pontuação da Rússia, que é vice-líder por levar vantagem nos critérios de desempate. Já a Polônia ficou sozinha na ponta, com 13 pontos, ao vencer o Japão por 3 sets a 1, de virada, com parciais de 23/25, 25/21, 25/19 e 25/18, nesta sexta.

E, além de cair para o terceiro posto, o Brasil agora vê a Itália em seus calcanhares, com 11 pontos. O time italiano, que na última quarta derrotou os brasileiros por 3 sets a 2, nesta sexta venceu os Estados Unidos por 3 a 1, com 41/39, 25/22, 22/25 e 25/21, e assumiu a quarta colocação.

Já os norte-americanos, com apenas duas vitórias em cinco jogos até agora, amargam a oitava posição, com apenas seis pontos. À frente deles estão Irã, Cuba e Argentina, empatados com nove ao total, após o fim desta rodada. Surpresa desta edição da Copa do Mundo, a seleção iraniana nesta sexta venceu os argentinos por 3 sets a 2 e ficou na quinta colocação, logo à frente de Cuba, que desta vez bateu a Sérvia por 3 a 1. A Argentina, em desvantagem nos critérios de desempate, está em sétimo lugar.

Sérvia, Egito, Japão e China, nesta ordem, completam o grupo dos últimos colocados da Copa do Mundo. Os chineses, por sinal, somaram seu primeiro ponto nesta sexta ao ganharem dois sets contra o Brasil. Pelo regulamento da competição, apenas vitórias por 3 a 0 ou 3 a 1 garantem três pontos na tabela, enquanto derrotas por 3 a 2 asseguram um ponto ao perdedor e dois ao ganhador.