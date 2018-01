Polônia vence a Bulgária e disputa final com o Brasil A Polônia venceu a Bulgária por 3 sets a 1 (25/20, 26/28, 25/23 e 25/23) e vai enfrentar o Brasil na final do Campeonato Mundial de vôlei masculino, no Japão. O time europeu chega invicto à decisão. Na primeira fase, venceu China, Argentina, Egito e Japão; na segunda, passou por Tunísia, Canadá, Rússia e Sérvia e Montenegro. Polônia e Brasil disputam o título neste domingo, às 8h30 (de Brasília) no ginásio Yoyogi, em Tóquio (Japão). A Sérvia disputa o terceiro lugar com a Bulgária, às 3h30. Brasil, atual campeão, e Polônia, campeã em 1974, lutarão pelo bi mundial.