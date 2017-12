Polônia vence a Sérvia e foge do Brasil no Mundial de Vôlei A Polônia se manteve como a única invicta do Mundial Masculino de Vôlei, ao derrotar a Sérvia e Montenegro por 3 a 0 (28/26, 25/19 e 25/19), e escapou de enfrentar o Brasil nas semifinais do Mundial Masculino de Vôlei, que serão disputadas na madrugada de sexta-feira para sábado. A Sérvia, que ainda não havia perdido na competição, ficou em segundo lugar do Grupo E e pega a equipe de Bernardinho, enquanto a Polônia pega a Bulgária, que ficou em segundo no Grupo F com a derrota por 3 a 1 para os brasileiros. O argentino Raul Lozano, técnico da seleção polonesa, ficou satisfeito por fugir, nas semifinais, do confronto com os atuais campeões mundiais e olímpicos. "Não acho que a Bulgária seja um time inferior, mas o Brasil vem de um ciclo de vitórias muito longo", afirmou o treinador, que, no entanto, manteve o otimismo: "Se continuarmos jogando assim, podemos ser os campeões". O levantador sérvio Nikola Grbic, capitão do time, reiterou as palavras do técnico adversário. "Se a Polônia continuar assim, ela vai vencer o Mundial", avisou. Já o oposto Miljkovic admitiu a má atuação da equipe e espera dias melhores contra o Brasil. "Vamos nos preparar para isso." Nos outros jogos do Grupo E, apenas para cumprir tabela a Rússia garantiu o terceiro lugar ao vencer o Japão por 3 a 0 (35/20, 25/18 e 25/20). A Tunísia venceu sua primeira partida na segunda fase, 3 a 2 contra Porto Rico (38/40, 28/26, 16/25, 25/22 e 15/11), enquanto a Argentina caiu de virada diante do Canadá, também em cinco sets (19/25, 18/25, 25/21, 25/20 e 15/13). No Grupo F, o mesmo do Brasil, a França acabou com o terceiro lugar ao derrotar a Itália por 3 a 2, numa partida emocionante (25/23, 25/17, 17/25 , 23/25 e 15/10). Os Estados Unidos atropelaram o jovem time de Cuba por 3 a 0 (25/22, 25/17 e 25/22), enquanto a Alemanha venceu a República Checa por 3 a 1 (25/23, 25/27, 25/21 e 25/13).