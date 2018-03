Polônia vence Brasil na Liga Mundial A seleção brasileira de vôlei masculino sofreu nesta sexta-feira a sua segunda derrota na Liga Mundial. E foi de novo para a Polônia. Jogando na cidade polonesa de Katowice, o Brasil perdeu por 3 sets a 2 (25/23, 20/25, 22,25, 25,23 e 15-13), depois de 2 horas e 4 minutos de jogo. As duas equipes voltam a se enfrentar neste sábado. Apesar do resultado, o time do técnico Bernardinho segue na liderança do grupo A da Liga Mundial, com sete vitórias. Além da derrota desta sexta-feira, o Brasil tinha perdido para os poloneses há duas semanas, quando as duas equipes se enfrentaram em Goiânia.