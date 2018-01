Porto Rico vai protestar contra China A delegação de Porto Rico pretende formalizar um protesto na Federação Internacional de Vôlei, contra a atitude da seleção chinesa, que perdeu a partida para a Grécia na última rodada da primeira fase do Mundial, para cair num grupo teoricamente mais fraco. "A postura da China na última partida acabou sendo uma adulteração da competição. A questão é que se trata de um problema de difícil comprovação, mas quero que pelo menos a entidade seja notificada e convido que outras delegações façam o mesmo?, disse o presidente da federação de Porto Rico, Carlos Beltrán. As chinesas entraram em quadra com apenas duas titulares e, sem demonstrar nenhum interesse pela partida, perderam por 3 a 0. Com a derrota a equipe se classificou em segundo e acabou no grupo em que estão Coréia, Bulgária e o próprio Porto Rico. A seleção brasileira foi diretamente afetada pela decisão das chinesas. O time brasileiro fechou a primeira fase em primeiro lugar e caiu no grupo onde estão equipes mais fortes, como EUA, Alemanha e Holanda. As jogadoras do Brasil, inclusive, tinham preparado um protesto para a noite de ontem. Planejaram esperar as jogadoras chinesas no hotel e recebê-las, ironicamente, com uma salva de palmas. O protesto não deu certo. Para evitar o encontro, as chinesas seguiram do ginásio direto para um restaurante.