A seleção masculina de vôlei de Porto Rico derrotou nesta sexta-feira a Espanha por 3 sets a 0 (25/18, 25/22 e 25/19) pela Copa do Mundo, disputada no Japão. Veja também: Brasil vence a Bulgária por 3 a 0 na Copa do Mundo Porto Rico está em quarto lugar na tabela, com oito pontos. A Espanha vem em sétimo, com sete. As três melhores seleções se classificação para os Jogos Olímpicos de Pequim, que acontecerão em agosto de 2008.