Porto Rico vence Estados Unidos pela Copa do Mundo de vôlei

A seleção de Porto Rico conseguiu uma vitória histórica sobre os Estados Unidos por 3 sets a 1, com parciais de 25/21, 20/25, 25/17 e 25/22, pela Copa do Mundo de vôlei, o que o torna vice-líder na classificação, já que não perderam os dois jogos disputados. Veja também: Brasil vence a Espanha pela Copa do Mundo de vôlei Os Estados Unidos, que no domingo venceram o Brasil por 3 sets a 0, não conseguiram nesta segunda superar o bom jogo de Porto Rico, em partida disputada em Matsumoto, no Japão.