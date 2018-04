Porto Rico vence Tunísia na Copa do Mundo de Vôlei

Porto Rico foi muito superior à Tunísia e venceu por 3 sets a 0 (25/17, 25/17 e 25/23), em partida válida pela nona rodada da Copa do Mundo masculina de vôlei, disputada no Japão. Veja também: Brasil derrota a Argentina na Copa do Mundo de Vôlei A seleção porto-riquenha está em quinto lugar, com 14 pontos, atrás de Brasil, Rússia, Bulgária e EUA. Em outro duelo, a seleção da Espanha também não encontrou problemas e fez 3 sets a 0 na Austrália, com parciais de 25/21, 25/19 e 25/20. As três melhores seleções da competição garantem vaga para os Jogos Olímpicos de Pequim, que acontecem em agosto de 2008.