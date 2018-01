Praia: brasileiros continuam líderes Tande e Emanuel venceram os suíços Kobel e Heuscher por 2 a 0 (21/16 e 21/18) na quarta etapa do Circuito Mundial de Vôlei de Praia, que foi disputada neste final de semana em Berlim, na Alemanha. Com a vitória, a dupla conquistou a terceira colocação e continua na liderança do ranking mundial. Outras três duplas brasileiras participaram da competição. Zé Marco e Pará terminaram em quinto lugar. Paulão e Bella encerraram a participação na etapa alemã na nona colocação. Loiola e Ricardo não foram bem. Na estréia, foram surpreendidos pelos cubanos Carvajal e Bernal, perdendo por 2 sets a 1. Buscando a reabilitação, eles acabaram perdendo novamente. Desta vez para os norte-americanos Rogares e Holdren, também por 2 a 1. Com isso, terminaram em 25º lugar. A próxima etapa acontece em Stavanger, na Noruega, de 4 a 8 de julho.