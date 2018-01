Protestos não abalam Marco Aurélio Mais do que motivo para críticas, o sétimo lugar no Mundial da Alemanha obtido pela seleção brasileira feminina de vôlei marca o início de um trabalho vitorioso. Essa é a posição do técnico Marco Aurélio Motta, que teve três meses para treinar o time, enfrentou a saída de jogadoras mais experientes do grupo e foi prejudicado nos cruzamentos do campeonato, por causa das armações da China. No desembarque da delegação, nesta terça-feira, no aeroporto internacional de Guarulhos, em São Paulo, o treinador teve de enfrentar a manifestação de torcedores que levaram faixas pedindo sua saída e a volta das jogadoras que não disputaram o Mundial, como Elisângela, Virna, Érika, Fofão, Waleska e Raquel. "Marco Autélio fora da seleção, não precisamos de renovação", dizia uma das faixas. "A renovação do elenco não pode ser criticada, porque foram as próprias atletas que pediram para sair. No futuro, elas podem até voltar, pois não tivemos qualquer conflito e nosso objetivo é formar o melhor grupo possível", afirmou Marco Aurélio Motta. O treinador ressaltou a superação das jogadoras brasileiras, que apesar da falta de experiência, estiveram perto do pódio do Mundial. "Jogamos de igual para igual contra seleções que estavam formadas há muito tempo. É lamentável que a China tenha manipulado seus resultados, pois se tivéssemos enfrentado a Bulgária nas quartas-de-final, poderíamos brigar diretamente por uma medalha." Marco Aurélio Motta acredita que o trabalho pode render frutos a médio e longo prazo. "O maior exemplo é a Itália, que foi campeã. A base italiana é a mesma desde 1998", lembrou o treinador. Há dois anos, na Olimpíada de Sydney, a seleção italiana ficou na nona colocação. O treinador brasileiro entende que as adversidades enfrentadas no Mundial são importantes para o crescimento das jogadoras. "Confio no grupo, pois tivemos um ano difícil, enfrentando grandes adversários no Grand Prix e no Mundial. Poderíamos ter conquistado uma colocação melhor, mas a campanha foi a de um time que lutou muito, o tempo todo."