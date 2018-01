Psicólogo auxilia time de Bernardinho A 21 dias do início do Campeonato Mundial de Vôlei Masculino, na Argentina, o psicólogo Gilberto Gaertner foi convocado para resolver os problemas de comunicação e concentração da seleção brasileira. O objetivo é desenvolver dinâmicas de grupo, melhorar o controle emocional, além de solucionar os problemas referentes à convivência rotineira de um grupo de atletas. O paranaense Gaertner iniciou o trabalho na quinta-feira e ministrou palestras ao grupo, que vem treinando no Centro de Capacitação Física do Exército, na Urca, zona sul do Rio. Os próximos encontros estão programados para a quinta e sexta-feira. O profissional ainda não decidiu se acompanhará a seleção no Mundial. "Vamos auxiliá-los no controle emocional. Mostrar como os jogadores devem usá-lo a seu favor", explicou Gilberto Gaertner, que já foi parceiro do técnico Bernardinho, no período em que o treinador estava na seleção feminina e na equipe do Rexona. "Vamos tentar melhorar a concentração e o foco de atenção dos atletas, que precisa ser prolongado durante os confrontos." Um outro aspecto a ser desenvolvido por Gilberto Gaertner é relativo à respiração. De acordo com o profissional, esse é um dos pontos mais importantes para o atleta não perder a concentração. "É preciso saber dosar a respiração e controlar o que chamamos de nível de ativação", explicou o psicólogo. "Se o temos em excesso, ficamos ansiosos. Se ocorre o contrário, ficamos desligados, apáticos." De acordo com Gilberto Gaertner, o trabalho que começou a ser desenvolvido com os atletas vem coroar a programação de treinamentos técnicos, físicos e táticos do time do Brasil. O psicólogo disse ter sido surpreendido pela maturidade e receptividade demonstradas pela seleção masculina. O atacante Dante considerou positiva a vinda do psicólogo. Segundo o atleta, "a cabeça dos jogadores está diferente daquela da Liga Mundial". Na ocasião, o Brasil perdeu a final para a Rússia, em Belo Horizonte, no ginásio do Mineirinho, em agosto, diante de 21.393 torcedores. "A seleção brasileira, agora, está bem de cabeça. O grupo todo concordou que estávamos com problemas de concentração e isto está sendo resolvido." Lua-de-mel - Dante se casa com Cibele, neste sábado, em Suzano. O problema é que o jogador vai passar a lua-de-mel na companhia dos colegas de seleção, porque na segunda-feira vai se reapresentar ao técnico Bernardinho, no Rio. "Na primeira semana que começamos a namorar, há dois anos, já falamos em casamento. Fui obrigado a casar agora, porque após o Mundial sigo direto para a Itália", explicou o atleta, de 21 anos, que vai jogar na equipe italiana do Modena. "Ela entendeu a situação. Sabe que o Mundial é importante para nós e vai ficar comigo durante a próxima semana no Rio." Trabalho - A partir de segunda-feira, Bernardinho intensifica os treinamentos, porque quatro amistosos estão sendo programados pela Confederação Brasileira de Vôlei (CBV), contra a França e Japão, para a semana anterior ao Mundial. A previsão é de que as partidas sejam disputadas em São Paulo. O Brasil viaja no dia 27 para a Argentina e no dia 29 estréia contra a Venezuela, em Córdoba.