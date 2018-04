Ranking para a Superliga 2013/2014 dá bônus a jogadoras veteranas

SÃO PAULO - O ranking oficial de atletas para a Superliga Feminina 2013/2014, divulgado pela Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) na noite desta terça-feira, trouxe uma novidade: atletas veteranas, com mais de 36 anos, serão bonificadas. Ou seja, a pontuação das jogadoras cairá um ponto a cada aniversário completado.

Segundo a CBV, a nova regra pretende reconhecer a "dedicação e o espírito de luta das atletas brasileiras que contribuíram, durante vários anos, para o desenvolvimento do voleibol nacional e continuam servindo de exemplo às novas gerações".

Muito embora os times estejam longe de definir suas equipes para a próxima temporada, hoje, o principal beneficiado pela medida seria o atual campeão brasileiro, Unilever. Das três atletas que ganharam bônus por idade, duas atuam no time carioca. Fofão, de 43 anos, caiu de sete para um ponto. Valeskinha, de 37 anos, tinha seis pontos no ranking passado; agora, terá três. A outra atleta beneficiada é a levantadora Carol Albuquerque, que disputou a Superliga pelo Sesi e, com 36 anos, caiu de cinco para quatro pontos.

O ranqueamento nasceu junto com a Superliga, em 1992. De acordo com a regra, as jogadoras passam por uma avaliação anual e recebem uma pontuação, que varia de um a sete. Um time não pode somar mais do que 32 pontos em seu elenco e ter mais do que três atletas com sete pontos, a menos que elas tenham sido formadas pelo clube.