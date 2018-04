Recuperado de lesão, Emanuel volta às quadras em Teresina

A etapa do Piauí do Circuito Brasileiro de vôlei de praia, que começa nesta quinta-feira, marcará o retorno às quadra de Emanuel, que ao lado de Ricardo conquistou a medalha de ouro nos Jogos de Atenas (2004) e ficou com o bronze em Pequim (2008).

Afastado desde o fim de julho, quando contundiu o calcanhar do pé esquerdo ao pisar em uma placa de publicidade no Grand Slam da França do Circuito Mundial, Emanuel se diz pronto para o torneio em Teresina.

"Estou muito motivado para voltar a jogar, afinal, em toda minha carreira nunca fiquei fora das competições por tanto tempo por causa de uma contusão. Por outro lado, diria que esta parada foi boa, pois pude voltar minha cabeça um pouco para minha vida pessoal. Já venho treinando sem dores há algum tempo e, com a cabeça mais tranquila, estou muito animado para jogar", declarou.

Em Teresina, Emanuel não poderá contar com o parceiro Ricardo, que se contundiu na etapa holandesa do Circuito Mundial. Por isso, ele jogará com Billy.

"Soube que estava sem parceiro, já que o Bruno Schmidt passou a jogar com o Pedro Solberg, e fiz o convite. Gostei muito da postura dele, pois poderíamos ter jogado juntos já em Belém, mas ele já tinha fechado com o Fabiano e fez questão de respeitar o acordo. Na minha opinião, o Billy é um dos atletas que mais evoluíram nos últimos anos. Como vamos jogar sem cobranças, acredito que poderemos ir bem ou, pelo menos, nos divertiremos bastante jogando juntos", destacou Emanuel.

A competição em Teresina será iniciada na quinta-feira, com o torneio qualifying, onde 16 parcerias - metade em cada naipe - garantirão as últimas vagas no torneio principal, que começará na sexta. No domingo, último dia de disputas na capital piauiense, acontecerão as finais e as disputas de terceiro lugar.