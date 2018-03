Regla Torres volta à seleção cubana Regla Torres, considerada a melhor jogadora de vôlei do Século XX anunciou nesta terça-feira que está voltando à seleção cubana. A jogadora, que estava afastada da seleção desde as Olimpíadas de Sydney, em 2000, confirmou que vai integrar a equipe que disputará o Grand Prix, na China. Torres, de 27 anos, será a principal estrela da renovada equipe cubana, que terá pela frente no GP, as seleções dos Estados Unidos, Rússia, além das donas da casa. A também renovada seleção brasileira integra o grupo onde estão Japão, Alemanha e Taiwan.