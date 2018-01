Regla Torres volta às quadras A cubana Regla Torres, melhor jogadora do século segundo a Federação Internacional de Vôlei, voltou aos treinos em Havana depois de cinco meses longe das quadras por causa de uma gravidez (perdeu seu bebê com quase seis meses). Está com 81 kg mas quer baixar para os 75 kg, para não forçar os joelhos, onde já tinha problemas. Com três medalhas de ouro olímpicas e duas em Mundiais, a jogadora de 27 anos diz que não será fácil voltar à antiga forma, mas faz exercícios isométricos e com pesos, principalmente para fortalecer a musculatura das pernas e poupar os joelhos. Espera poder voltar a jogar com sua Seleção já em maio. Segundo os especialistas no esporte, Regla Torres deverá ter tempo suficiente para estar bem no Mundial da Alemanha, marcado para setembro, e depois para o Jogos da Norceca (Norte-Centro-Americanos e do Caribe), em El Salvador, que se realizam em novembro.