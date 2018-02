Renan defende opção por dupla cidadania no vôlei

O técnico brasileiro Renan dal Zotto, que comanda a equipe italiana do Sisley Treviso, acha que os jogadores que puderem optar pela naturalização - como o levantador Ricardinho - serão valorizados no mercado de trabalho da Itália, se houver mudança na norma da Federação Internacional de Vôlei (FIVB) sobre estrangeiros em clubes. A FIVB está propondo para o seu comitê executivo restringir a dois os estrangeiros por time em todo o mundo. "Se isso acontecer, o cidadão italiano passará a ser boa opção no mercado", disse Renan, que está com 47 anos e atuou como "italiano" por três anos. Integrante da geração medalha de prata do vôlei brasileiro (conquistada na Olimpíada de Los Angeles, em 1984), Renan deixou a seleção brasileira em 1988. Teve chance de voltar em 1992, mas já tinha se despedido e optou por não perder a condição de atuar como "italiano". Os clubes italianos, que fazem o torneio regional mais competitivo do mundo e com o maior número de estrangeiros, seriam os mais atingidos pela mudança da regra proposta pela FIVB. O Módena já sugeriu a naturalização a alguns de seus atletas que têm a condição para tanto, como os brasileiros Ricardinho e Sidão - o time já tem o cubano naturalizado Denis, que até joga pela seleção italiana. Renan disse também que o Sisley Treviso ainda não se mexeu para se adaptar às mudanças. "Até porque a proposta da FIVB não está concretizada", justificou.