Renan elogia atuação de reservas em vitória da seleção de vôlei sobre os EUA

O técnico Renan Dal Zotto ficou satisfeito com a atuação da seleção brasileira masculina de vôlei no triunfo por 3 sets a 2 (25/22, 19/25, 25/11, 16/25 e 15/8) sobre os Estados Unidos. O treinador poupou alguns dos seus principais jogadores, como Bruninho, Wallace e Lucão, mas viu os substitutos se destacarem em um duelo de alto nível, realizado em Manaus.

"Esse é o padrão do confronto entre Brasil e Estados Unidos, sempre com um jogo muito duro. As duas seleções estão fazendo vários testes. O importante é saber sofrer e vencer no final. Tivemos altos e baixos durante o jogo, mas a garotada está de parabéns porque se comportou muito bem", disse.

O Brasil começou o amistoso com o levantador Raphael, o oposto Renan, os centrais Otávio e Isac, os ponteiros Maurício Borges e Lucarelli e o líbero Thales como titulares. O levantador Murilo, o oposto Rafael Araújo e o central Maurício Souza também participaram da partida.

Maurício Borges destacou que o amistoso foi um teste importante para dar experiência aos jogadores da seleção. "Um jogo pesado como esse é importante para dar cada vez mais experiência a esse grupo que estava aqui em Manaus. Hoje estava muito calor, somos seres humanos e sentimos isso. Mas, foi um bom jogo, bem disputado, e soubemos lidar com os nossos erros. Fomos melhorando a cada set e conseguimos a vitória", disse o ponteiro.

Este foi o segundo de uma série de quatro amistosos com os Estados Unidos, sendo que o primeiro também havia sido vencido pelo Brasil, por 3 a 0, no último domingo, em São Paulo. As equipes voltarão a duelar na próxima sexta-feira e no sábado, em Chicago. Os jogos servem como preparação para a Copa dos Campeões, que será disputada no próximo mês, no Japão.