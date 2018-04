Renan elogia Manaus e projeta 'grande jogo' da seleção de vôlei com os EUA

Depois de vencer os Estados Unidos por 3 sets a 0 no domingo, em São Paulo, a seleção brasileira masculina de vôlei reencontrará o adversário nesta terça-feira. O amistoso, desta vez, acontecerá em Manaus e o técnico da equipe verde e amarela, Renan Dal Zotto, previu um clássico bastante equilibrado na capital amazonense.

"É um amistoso internacional muito importante, um dos grandes clássicos do voleibol e ficamos muito felizes em estar em Manaus, trazer o que há de melhor do nosso esporte para cá e vamos nos doar ao máximo para fazer um grande jogo. Ontem, conseguimos uma boa vitória sobre a forte equipe americana e amanhã tem tudo para ser um grande jogo também", comentou.

No domingo, o triunfo brasileiro por 3 a 0 (25/21, 26/24 e 25/22) aconteceu no Ginásio do Ibirapuera. Para esta terça, os cerca de 10 mil ingressos colocados à venda para a partida na Arena Amadeu Teixeira foram esgotados, em uma rara oportunidade para os manauaras acompanharem a seleção.

"Primeira vez que venho a Manaus e é uma honra. Ontem, chegamos bem tarde no aeroporto e tinha muita gente esperando. Isso é muito legal. Gostamos muito desse carinho e tentamos retribuir de alguma forma. Chegamos aqui um pouco cansados, mas confiantes para fazer mais um bom jogo. Colocar o voleibol pelo Brasil todo é muito importante e ficamos muito felizes em vir para cá e encontrar todo esse carinho", disse Lucarelli nesta segunda.

Outro que comemorou a passagem por Manaus foi Maurício Souza. "Sabemos que vai ser jogo difícil e, por isso, esperamos que a torcida de Manaus nos ajude muito. Os ingressos estão esgotados e dá para ter noção de como essa torcida ama voleibol", comentou.