Renata e Talita estão na final da etapa de Barcelona do Mundial

O vôlei de praia feminino do Brasil tem uma dupla na final da etapa de Barcelona do Circuito Mundial de vôlei de praia. Renata e Talita venceram as duas partidas que disputaram nesta sexta-feira e decidem o título, neste sábado, contra as norte-americanas Branagh e Youngs, algozes de Juliana e Larissa e de Ana Paula e Shelda. No primeiro jogo do dia, as brasileiras venceram Ross e Boss, dos Estados Unidos, por 2 sets a 0, com parciais de 21/18 e 21/14. Na semifinal, elas tiveram mais dificuldades, mas superaram as gregas Karantasiou e Arvaniti por 2 sets a 1 (19/21 21/19 e 15/8). As tricampeãs mundiais Juliana e Larissa ainda podem conquistar a medalha de bronze em Barcelona. Elas perderam, nas semifinais, para Branagh e Youngs por 2 a 1 (22/20, 14/21, 15/13) e decidem o terceiro lugar contra as gregas Karantasiou e Arvaniti. Já Ana Paula e Shelda foram eliminadas no último jogo da repescagem. Elas perderam para Branagh e Youngs por 2 sets a 0, com parciais de 27/25 e 21/19.