Renata e Talita vencem etapa chinesa do vôlei de praia

As brasileiras Renata e Talita venceram as compatriotas Juliana e Larissa por 2 sets a 0, com parciais de 21-18 e 22-20, na final da etapa chinesa do Circuito Mundial de Vôlei de Praia, e conquistaram seu primeiro título na temporada. O Brasil só não conquistou os três lugares no pódio porque Ana Paula e Shelda perderam para as chinesas Chen Xue e Zhang Xi por 2 sets a 0 (23-21 e 2-18). A próxima etapa do Circuito Mundial será em Seul, na Coréia do Sul, entre os dias 13 e 18 de maio.