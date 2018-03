Renata e Talita vencem favoritas e vão à semifinal em Xangai

As brasileiras Renata e Talita quebraram uma invencibilidade de 41 jogos das compatriotas Juliana e Larissa, e conquistaram vaga na semifinal da segunda etapa do Circuito Mundial de vôlei de praia, disputada em Xangai, na China. A dupla derrotou as favoritas nas quartas-de-final, por 2 sets a 0, com duplo 21 a 19. Juliana e Larissa, cabeças-de-chave número 1 do torneio, ainda podem chegar à semifinal. Elas vão à quadra neste sábado, 3, para enfrentar as vencedoras do duelo entre as mexicanas Candelas Bibiana e Mayra Garcia e as australianas Natalie Cook e Tamsin Barnett. Outra dupla brasileira que pode chegar à semifinal é Ana Paula/Shelda. As duas foram derrotadas por Renata e Talita nas oitavas-de-final, e agora têm de vencer duas partidas na repescagem. A primeira será contra as gregas Vasiliki Karantasiou e Vasiliki Arvaniti. Caso vençam, elas terão pela frente as alemãs Rieke Brink-Abeler e Hella Jurich. Se passarem para a semifinal, jogarão novamente contra Renata e Talita, tentando devolver a derrota por 2 a 0, com 21/13 e 24/22.