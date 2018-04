Renata e Talita vencem penúltima etapa do circuito brasileiro

Renata e Talita conquistaram neste domingo o título da penúltima etapa do circuito brasileiro de vôlei de praia após vencerem as irmãs Maria Clara e Carolina com duplo 18/15 na decisão do torneio realizado na Praia do Cabo Branco, em João Pessoa. Com o resultado, a quarta vitória na temporada, a dupla consolidou a vice-liderança do ranking nacional enquanto Maria Clara e Carolina, terceiras colocadas na tabela de classificação, garantiram a segunda medalha de prata consecutiva. O bronze ficou com Isabel e Tatiana, que derrotaram Ângela e Vivian por 2 sets a 1 (18/13 16/18 e 15/9). As oito melhores colocadas no ranking disputam em Recife, nos dias 30 e 1º de dezembro, o título do playoff que definirá as campeãs do circuito. Maria Clara e Carolina enfrentarão Ângela e Vivian. Os demais cruzamentos são: Juliana-Larissa e Taiana-Izabel; Renata-Talita e Sandra-Virna; Maria Elisa-Val e Agatha-Shaylyn.