Renata e Val avançam em etapa na Finlândia

A dupla formada pelas brasileiras Renata e Val se classificou nesta terça-feira para a chave principal da etapa de Aland, na Finlândia, do Circuito Mundial de vôlei de praia, ao vencer os dois jogos do dia pelo qualifying do torneio.

Após superar Ângela e Vivian na segunda-feira, pelo country-cota (classificatório brasileiro), Renata e Val estrearam no qualifying nesta terça diante das suecas Ogren e Åsberg. Em apenas 28 minutos de jogo, as brasileiras arrasaram as adversárias, fechando a partida em 2 sets a 0, parciais de 21/13 e 21/10. Na sequência, a dupla superou as francesas Giaoui e Hamzaoui, novamente por 2 sets 0, com parciais de 21/17 e 21/15.

Na quarta-feira, Renata e Val se juntam a Maria Elisa e Talita, Juliana e Larissa e Ana Paula e Shelda para o início da disputa da chave principal de Aland, a 12.ª etapa do Circuito Mundial de 2009.