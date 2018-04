Renata e Val garantem vaga no qualifying da etapa finlandesa

A dupla de Renata e Val acabou com a boa sequência de Ângela e Vivian nesta segunda-feira e passou do country-cota brasileiro da etapa de Aland, na Finlândia, pelo Circuito Mundial de vôlei de praia. Agora, por uma vaga na chave principal, as brasileiras precisam vencer dois jogos na terça-feira, o primeiro deles contra as suecas Ogren e Åsberg.

Na vitória sobre Ângela e Vivian, que passaram do qualifying nas últimas duas etapas e chegaram à semifinal na Polônia, Renata e Val venceram com facilidade o primeiro set, por 21/15, e tiveram um pouco mais de trabalho no segundo para fechar em 23/21. A partida teve 41 minutos de duração.

Maria Elisa e Talita, Juliana e Larissa e Ana Paula e Shelda são as outras duplas brasileiras já confirmadas na chave principal de Aland.