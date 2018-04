Renovada, seleção de vôlei é posta à prova na Rússia

Um dos veteranos do grupo, o central Lucão, de 27 anos, acredita que o desafio será duro, apesar de a Rússia também ter renovado seu elenco. "Soubemos que eles também fizeram uma boa reestruturação da equipe e jogar contra a Rússia é sempre muito difícil. Serão partidas complicadas, as primeiras que vamos fazer com esse novo grupo e isso sempre gera um certo nervosismo", comentou ele.

Na opinião do central, que trocou o campeão RJX pelo Sesi-SP visando a próxima temporada, a equipe precisa superar agora a ansiedade e chegar 100% para a Liga Mundial. "Estamos com vários jogadores novos, os treinos estão muito bons, todos estão conseguindo se entrosar bem, mas, com certeza, vai ser muito difícil enfrentar times como Polônia, Argentina, Estados Unidos, França e Bulgária, que estão na nossa chave na Liga Mundial."

Entre os novatos estão o gigante Renan (23 anos e 2,17m. "Estou um pouco ansioso. Treinamos durante um mês e meio em Saquarema, e o trabalho rendeu bem. Senti que evoluí depois que todo grupo chegou, mas quando chega a hora do jogo é diferente. Estamos com muita força e eu, particularmente, fazendo o meu melhor todos os dias", afirmou o oposto.

A seleção brasileira está em Moscou com os levantadores Bruno e William Arjona; os opostos Leandro Vissotto, Wallace e Renan; os centrais Lucão, Éder, Isac e Maurício Souza; os ponteiros Dante, Thiago Alves, Lucarelli, Mauricio Borges e Lipe; e os líberos Mário Jr. e Alan. A estreia do Brasil na Liga Mundial será no dia 7 de junho, contra a Polônia, na casa do adversário.