República Dominicana vence o México no Pré-Olímpico de vôlei

A seleção da República Dominicana conquistou o primeiro lugar do Grupo B do Torneio Pré-Olímpico feminino de vôlei ao vencer o México, nesta quarta-feira, por 3 sets a 0 (25/20, 25/15 e 25/18), no encerramento da primeira fase da competição. Outra equipe que terminou invicta na disputa foi a seleção cubana, que virou o jogo diante de Porto Rico e fez 3 sets a 1 (23/25, 25/15, 25/20 e 27/25). Cuba ficou em primeiro lugar no Grupo A. Nesta quinta-feira, o México enfrenta Porto Rico, enquanto o Canadá joga contra Trinidad e Tobago. Os vencedores disputarão as semifinais contra Cuba e República Dominicana. O campeão do torneio garante vaga nos Jogos Olímpicos de Pequim, que acontecem em agosto de 2008. A seleção brasileira já está classificada.