República Dominicana vence Trinidad no vôlei feminino

A República Dominicana venceu com facilidade a seleção de Trinidad e Tobago por 3 sets a 0, com parciais de 25/9, 25/12 e 25/15, em duelo válido pela segunda rodada do Torneio Pré-olímpico de vôlei feminino, em Monterrey, no México. Em duelo disputado, o Canadá derrotou Porto Rico por 3 sets a 2 (25/22, 25/21, 22/25, 18/25 e 16/14). A fase de classificação termina nesta quarta-feira, com os jogos Cuba x Porto Rico, no Grupo A, e México x República Dominicana, na Chave B. A seleção campeã se classifica para os Jogos Olímpicos de Pequim. O Brasil já está classificado, ao lado de China, Itália e Estados Unidos - os países, com exceção dos chineses, carimbaram o passaporte durante a disputa da Copa do Mundo, em novembro.