Retorno de Giba é a atração do Brasil contra o Canadá

A volta do atacante Giba é a grande atração da seleção brasileira masculina de vôlei no jogo desta sexta-feira, às 20h30 (de Brasília), contra o Canadá, na cidade de Mississauga, pela quinta rodada da fase de classificação da Liga Mundial. Depois de ganhar uns dias a mais de férias do técnico Bernardinho, ele faz sua primeira partida desde a conquista do bicampeonato mundial, no Japão, quando foi eleito o melhor jogador da competição. Giba conta que ficou mais inspirado depois de assistir aos jogos contra a Coréia do Sul, em São Paulo, e os mesmos canadenses, no último fim de semana, em Belo Horizonte. "O carinho dos torcedores conosco é impressionante. Quando me perguntam de onde tiramos a motivação para continuar ganhando, penso logo nisso. As pessoas nos adoram e temos de retribuir isso", afirma o atacante, que confessa ainda estar longe da melhor forma. "Com a seqüência de partidas, vou readquirir o ritmo de jogo. Por isso é bom voltar agora para estar melhor nas finais da Liga Mundial e no Pan." Giba falou das finais da Liga, mas o Brasil ainda precisa vencer os dois jogos desta rodada - o segundo será sábado, às 15 horas (de Brasília), ambos com transmissão do SporTV - para não depender de outros resultados. A seleção é líder do Grupo A, com 16 pontos, contra 13 da Finlândia, que visita a Coréia do Sul neste fim de semana e será o último adversário do Brasil, na próxima semana. "Nosso objetivo é sair do Canadá com a classificação para as finais. Não será fácil, mas só assim conseguiremos ter tranqüilidade para preparar a equipe", disse Bernardinho, que espera jogos mais difíceis do que os disputados no Brasil." A seleção canadense virá mais à vontade, já que joga em casa, e pode complicar. Eles já melhoraram no segundo jogo em Belo Horizonte", lembra o treinador - o Canadá chegou a vencer um set. O capitão Ricardinho acha que o mais importante para a equipe será readquirir o entrosamento em quadra. "A classificação antecipada é fundamental para nosso trabalho, mas hoje o entrosamento é nosso principal objetivo. Falhamos nisso contra os canadenses em Belo Horizonte", diz o levantador, que até torce para um rival mais forte. "Dois jogos complicados serão bons para nosso crescimento." Quem também tem presença confirmada no time é o líbero Escadinha, que vinha se recuperando de uma cirurgia no joelho esquerdo. Atualizado às 14h44, para acréscimo de informações