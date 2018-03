Retorno de Negrão pode levar um ano O atacante Marcelo Negrão, de 28 anos, viu o sonho de defender a seleção brasileira de vôlei em mais uma Olimpíada e a possibilidade de fechar um bom contrato com um clube no Japão transformarem-se em um novo desafio. Negrão, que deu o título olímpico ao vôlei do Brasil, em Barcelona/1992, ao definir a vitória da seleção com um ponto de saque, terá de recomeçar do zero. Primeiro precisa "ficar bom para voltar às quadras". Negrão iniciou, no domingo, esse processo, após a cirurgia de reparação e reforço do ligamento patelar do joelho direito, a mesma que afastou Ronaldinho do futebol - o craque foi operado no dia 13 de abril de 2000, em Paris. O médico que fez a cirurgia em Negrão, Dan Oizerovici, ortopedista especializado em joelho e medicina esportiva, disse, hoje, que é difícil indicar um prazo exato para o retorno à atividade esportiva diante de uma lesão que era "gravíssima". "Tive de fazer a reparação e o reforço", ressaltou o médico, que usou as mesmas técnicas disponíveis e conceituadas nos Estados Unidos e na França. "Principalmente para quem é um saltador, como o atacante, no vôlei, ou para quem depende da explosão, como o atacante, no futebol", observou o médico. Disse que a recuperação pode levar entre 8 meses e um ano e que Negrão "tem chances de jogar bem". Acrescentou que o jogador tinha o joelho muito doente. "Esse tendão vem sendo rompido nos últimos dez anos." Negrão afirmou hoje, no Hospital Albert Einstein, onde permanecerá internado por mais três dias, que só pensa "em ficar bom". Teve de redirecionar todos os seus planos - que incluia buscar espaço na seleção de Bernardinho para a Olimpíada de Atenas, em 2004, a partir da Liga Mundial - em poucos dias. Sua história mudou na sexta-feira, com o rompimento do tendão no segundo set do jogo contra a Holanda. Primeiro precisou vencer o "desespero do momento". Depois lamentou ter de interromper a excelente fase técnica e de motivação, na seleção, e as expectativas que tinha sobre as boas negociações que seu empresário fazia com o Nippon Steal, do Japão. "É difícil, mas vou ter de superar mais um obstáculo." Agora não tem saída, a não ser pensar em voltar para as quadras. Tem de achar que "ganhou um joelho novo, que vai ficar 100% bom". E ter calma para enfrentar um lento processo de recuperação, que vai exigir muitas horas de fisioterapia - as sessões devem começar em 15 dias. "Nunca fiquei um ano parado, não vou jogar essa Liga Mundial, não vou para o Japão, mas tenho de pensar que volto a jogar." Negrão disse que a Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) vai arcar com as despesas médicas, mas ainda não sabe quem irá pagar os seus salários. Ele disputou a última Superliga de vôlei pelo Suzano. "Não conversamos nada ainda sobre o restante. Só sei que vou ficar um ano parado."