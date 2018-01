Rexona-Ades bate o Finasa/Osasco pela Superliga O Rexona-Ades, do Rio, venceu o duelo das favoritas ao título de campeã da Superliga feminina de vôlei contra o Finasa/Osasco por 3 sets a 1 (parciais de 15/25, 25/21, 25/19 e 25/20), nesta quarta-feira, no Ginásio da Tijuca. ?Ainda bem que consegui voltar para ajudar a equipe nesse clássico tão importante. Estou 100% e à disposição para ajudar o Rexona-Ades?, disse Sassá, que estava afastada devido a uma lesão e foi eleita a melhor jogadora da partida. Com esse resultado, a equipe carioca assume a liderança isolada do torneio (100% de aproveitamento, com oito vitórias em oito jogos) e acaba com a invencibilidade das adversárias, que ficam na segunda posição na classificação (sete vitórias e uma derrota). A rodada teve ainda os seguintes jogos: Oi/Macaé 3 x 0 Flamengo/Rio (25/20, 25/18 e 25/17); Pinheiros/Blue Life 3 x 0 São Caetano/Mon Bijou (25/18, 25/23 e 25/22); e Fiat Minas 3 x 2 Asbs/Suzano (25/21, 19/25, 25/21, 21/25 e 15/10).