Rexona-Ades chega à 12.ª vitória na Superliga feminina O Rexona-Ades, do Rio, chegou neste sábado à sua 12.ª vitória em 12 partidas disputadas na Superliga feminina de vôlei. A conquista foi sobre o Brasil Telecom por 3 sets a 1 (parciais 25/22, 25/20, 22/25 e 25/21), mesmo jogando em Brasília (DF) e o time carioca lidera a competição tranqüilamente. A segunda posição continua sendo do Finasa/Osasco, que também jogou na casa do adversário e venceu o São Caetano-Mon Bijou por 3 sets a 0 (25/21, 25/20 e 25/14). O time da Grande São Paulo tem dez vitórias e uma derrota. Os outros resultados desta quarta rodada da segunda fase foram: Pinheiros/Blue Life 2 x 3 Oi/Macaé (25/23, 19/25, 25/21, 24/26 e 15/17); e Asbs-Suzano 0 x 3 Flamengo (25/27, 21/25 e 23/25).