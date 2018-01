Rexona-Ades é campeão do Torneio da Basiléia de vôlei O técnico Bernardinho encerrou o ano com mais um título. Depois do bicampeonato mundial com a seleção masculina de vôlei, em novembro, foi campeão do Torneio da Basiléia, na Suíça, nesta sexta-feira, com o Rexona-Ades. O time brasileiro derrotou na final o espanhol Grupo 2002 Murcia por 3 sets a 1 (25/22, 21/25, 25/21 e 25/20), em 1 hora e 48 minutos de jogo. O Voléro Zurich (Suíça) ficou em terceiro ao vencer o Cannes (França) por 3 a 2 (22/25, 15/25, 25/19, 25/22 e 22/25). Com uma campanha irrepreensível, as brasileiras venceram as quatro partidas que fizeram - duas vezes contra o Grupo 2002 Murcia, contra o Racing Club de Cannes e contra o Azerrail Baku (Azerbaijão). "O título foi muito importante para a equipe. As dificuldades que enfrentamos neste torneio e a viagem na época de festas de final de ano serviram para unir ainda mais o grupo que agora foca suas atenções para a Superliga?, disse Bernardinho. Em sua primeira temporada no Rexona-Ades, a levantadora Dani Lins foi eleita a melhor da posição na competição internacional. ?A experiência foi muito boa para toda a equipe. Esse título é reflexo de muito treino e da ajuda das minhas companheiras de Rexona-Ades?, disse a jogadora. Quem também vibrou muito foi a líbero Fabi, que se destacou com a seleção brasileira - campeã do Grand Prix e vice do Mundial do Japão. ?Esse título foi o nosso presente de Natal, pois abrimos mão destes dias de folga. Nosso ideal era unir ainda mais o grupo e a equipe foi premiada com essa importante conquista. Foi para fechar o ano com chave de ouro?, contou. Com a volta ao Brasil, as jogadores serão dispensadas para os festejos de Ano Novo e se reapresentam na próxima terça para a seqüência da Superliga Nacional. Líder invicta da competição, o Rexona-Ades jogará no dia 10 de janeiro contra o São Caetano/Mon Bijou, na Grande São Paulo. Atualizado às 21h53