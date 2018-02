Rexona-Ades e Fiat-Minas seguem na liderança da Superliga Rexona-Ades e Fiat-Minas continuam na liderança da Superliga feminina de vôlei. A equipe carioca venceu neste sábado, em Curitiba, o Vôlei Futuro por 3 sets a 0, com parciais de 25/18, 25/16 e 25/19 pela abertura da terceira rodada das quartas-de-final da competição. Em Belo Horizonte, os donos da casa sofreram para superar o Pinheiros-Blue Life por 3 a 2, com parciais de 25/13, 29/31, 29/31, 25/23 e 15/13. Foi a terceira vitória dos líderes nesta fase da competição. Nos outros jogos deste sábado, o Finasa-Osasco venceu o Brasil Telecom por 3 sets a 0, com parciais de 25/13, 25/16 e 25/09 e o São Caetano-Mon Bijou ganhou do Cimed/Macaé por 3 sets a 1, com parciais de 25/15, 25/17, 18/25 e 25/21. Pinheiros e Vôlei Futuro fazem as piores campanhas desta fase da competição com três derrotas e nenhuma vitória.