Rexona-Ades ganha de novo e fica a uma vitória da final O Rexona-Ades venceu o São Caetano-Mon Bijou por 3 sets a 0 nesta sexta-feira, no Rio de Janeiro (parciais 25/16, 25/15 e 25/13) e só precisa da vitória quinta-feira, em casa, para se garantir na final da Superliga Feminina de vôlei. Bernardinho Rezende, técnico do time carioca, reconheceu que o time errou mais do que a média no primeiro set da partida, quando a equipe paulista fez sua maior pontuação. ?Mas, depois, sacamos forte, marcamos bem e não deixamos o São Caetano-Mon Bijou jogar?, comentou.