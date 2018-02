Rexona-Ades ganha mais uma na Superliga feminina O Rexona-Ades garantiu nesta quarta-feira sua 13.ª vitória na Superliga feminina. Bateu o Pinheiros/Blue Life por 3 a 0 (25/16, 25/15 e 25/21), no Ginásio do Tijuca, no Rio de Janeiro, e assim chega a 26 pontos na classificação. A campanha perfeita ainda não deixa o técnico Bernardinho totalmente realizado. ?Estou mais satisfeito do que nas partidas passadas, porque o time mostrou controle em quadra, estabilidade e sacou bem. Espero, no entanto, que no play off a equipe jogue ainda melhor?, disse. Os outros resultados da quarta-feira foram: Finasa/Osasco 3 x 1 Brasil Telecom (19/25, 25/16, 25/19 e 25/23); e Oi/Macaé 3 x 1 Fiat Minas (25/17, 25/18, 21/25 e 25/22). Masculino - No único jogo do dia, abrindo a 7.ª rodada da 2.ª fase, o Wizard Campinas venceu o São Caetano/Tamoyo por 3 sets a 0 (31/29, 25/22 e 25/18).