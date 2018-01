Rexona-Ades pega o São Caetano e pode abrir vantagem Nesta sexta-feira, o Rexona/Ades põe sua invencibilidade em jogo novamente na Superliga feminina, diante do São Caetano/Mon Bijou, às 20h30, com transmissão do SporTV. O time de Bernardinho pode, em casa, abrir a vantagem de 2 a 0 na série melhor-de-cinco da semifinal. ?Está certo que vamos jogar em casa com a ajuda da nossa torcida, mas temos de tomar cuidado para não sermos surpreendidos, pois como eles estão atrás, se tornaram um adversário mais perigoso ainda, que não tem nada a perder e pode arriscar tudo?, disse Bernardinho. A ponta Jaqueline concorda: ?É claro que é importante essa vantagem que temos de decidir em casa e com o apoio da nossa torcida, mas temos de melhorar em relação à partida de quarta-feira, pois nosso passe ainda não está como queremos.? A equipe do ABC, derrotada por 3 a 2 em casa na primeira partida da série, promete endurecer o jogo contra as cariocas. ?Apostei com os representantes de nosso patrocinador que vamos levar os playoffs pelo menos até a quarta partida, que será realizada novamente em São Caetano?, disse o treinador Antonio Rizola. O treinador ressalta que a chave do jogo é quebrar o passe do Rexona, evitando que a bola chegue facilmente às mãos da levantadora Fernanda Venturini. ?Precisamos ser mais incisivos. Temos de fazer exatamente o que o Rexona fez contra a gente. Se elas jogarem 100% bem, como na quarta-feira, continuará sendo muito difícil superá-las.?