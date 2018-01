Rexona-Ades também está na final da Superliga Feminina O Rexona-Ades é o outro finalista da Superliga Feminina de Vôlei. A equipe carioca derrotou o São Caetano Mon/Bijou por 3 sets a 0 (25/15, 25/12 e 25/20) nesta quinta-feira à noite e fechou a sua série por 3 a 0. Invicto, o time do Rio chega a sua quinta final e tem a vantagem de escolher o local do primeiro jogo da série decisiva melhor-de-cinco contra o Finasa/Osasco. A definição deve sair ainda nesta sexta. ?Vamos jogar com o tricampeão brasileiro. No ano passado perdemos. Agora é trabalhar principalmente o lado emocional da equipe. Precisamos ser ainda mais regulares?, disse o técnico Bernardinho.