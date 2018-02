Rexona-Ades vence a 15.ª e garante a ponta na Superliga O Rexona-Ades, do Rio, está garantido na liderança da classificação da Superliga Feminina de Vôlei. Chegou à sua 15.ª vitória na competição (em 15 jogos) ao bater o Oi/Macaé por 3 sets a 0 (25/21, 25/13 e 25/20) e assim, faltando duas rodadas para o fim da fase de classificação, não pode ser mais alcançado pelo Finasa/Osasco, vice com 12 vitórias e duas derrotas. Além disso, o time do técnico Bernardinho Rezende mantém uma longa invencibilidade, já que sua última derrota na competição foi na final do ano passado, no dia 2 de abril, por 3 a 0 para o próprio Finasa/Osasco. O time do ABC paulista, por sinal, jogou e ganhou do Fiat/Minas por 3 sets a 0 (25/19, 25/14 e 25/15). ?Foi um bom jogo. Melhoramos a partir da metade do primeiro set. A equipe esteve mais consistente do que nas últimas partidas e o bloqueio funcionou?, disse Bernardinho. Os outros resultados da noite foram: Brasil Telecom 3 x 1 Asbs-Suzano (24/26, 25/19, 26/24 e 26/24) e Flamengo/Rio 2 x 3 Pinheiros/Blue Life (26/24, 25/19, 22/25, 28/30 e 8/15). A próxima rodada será no dia 4 de março (sábado), depois do carnaval.